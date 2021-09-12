Trabzonspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

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46' Galatasaray'da Morutan'ın yerine Babel, Emre Kılınç'ın yerine Aytaç Kara oyuna girdi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 1-2 Galatasaray

41' Gol… Trabzonspor 1-2 Galatasaray (Cornelius)

36' Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın yerine Trondsen oyunda.

36' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

36' Trabzonspor'da Berat sarı kart gördü.

33' Gol… Trabzonspor 0-2 Galatasaray (Emre Kılınç)

29' Sol kanatta hareketlenen Hamsik'in ceza sahasının sol çaprazına çıkarttığı topla Cornelius buluştu. Cornelius'un gelişine sert vuruşu üstten auta gitti.

26' Sağ kanattan Bruno Peres'in ortasında arka direğe düşen topu Yedlin kornere gönderdi.

23' İsmail'in sol kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topa Cornelius dönerek vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü.

20' Gol… Trabzonspor 0-1 Galatasaray (Emre Kılınç)

15' Yedlin'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Halil, sıfıra inmek isterken topu ayağından açtı.

10' Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası yayı civarında topla buluşan Hamsik'in şutu çerçeveyi bulmadı.

9' Sol kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe düşen topu kaleci Uğurcan kontrol etti.

8' Sol kanattan sıfıra inen Hamsik'in kale sahasına çevirdiği topu Luyindama uzaklaştırdı.

7' Morutan ceza sahası dışından sol ayağı ile sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

5' Galatasaray'da Berkan sarı kart gördü.

2' Bakasetas'ın derin pasıyla Cornelius, savunma arkasına sarkmak istedi. Luyindama geçit vermedi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Lige Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu.