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    Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
    • 12.11.2022 - 08:43
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    Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı.

    Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

    Muhtemel 11'ler

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Aleksic, Berkay, Traore, Serdar Gürler, Okaka

    Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Emre, Torreira-Oliveira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi


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