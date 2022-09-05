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    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
    • 05.09.2022 - 08:40
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    Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

    Galatasaray'ın stadında saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

    Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

    Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

    Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Patrick van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Maxim, Furkan, Markovic, Sagal, Figueiredo


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