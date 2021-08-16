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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'in ilk haftası Giresunspor-Galatasaray maçıyla sona erdi. İşte puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 23:58
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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

    Süper Lig'in birinci haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Ligin açılış maçında Beşiktaş evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

    Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe ise Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip geldi.

    Galatasaray da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

    İşte Süper Lig'de ilk hafta oynanan maçlar sonucunda oluşan puan tablosu ve gelecek haftanın fikstürü...

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü #2

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