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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
Süper Lig'in ilk haftası Giresunspor-Galatasaray maçıyla sona erdi. İşte puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 23:58
Süper Lig'in birinci haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Ligin açılış maçında Beşiktaş evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe ise Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip geldi.
Galatasaray da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İşte Süper Lig'de ilk hafta oynanan maçlar sonucunda oluşan puan tablosu ve gelecek haftanın fikstürü...
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ