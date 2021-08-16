Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü

Süper Lig'in ilk haftası Giresunspor-Galatasaray maçıyla sona erdi. İşte puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

Süper Lig'in birinci haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Ligin açılış maçında Beşiktaş evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Adana Demirspor deplasmanına giden Fenerbahçe ise Mesut Özil'in golüyle 1-0 galip geldi.

Galatasaray da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İşte Süper Lig'de ilk hafta oynanan maçlar sonucunda oluşan puan tablosu ve gelecek haftanın fikstürü...

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ