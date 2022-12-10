Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, 16. dakikada Umut Bozok ile öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ile karşılık verdi.

Umut Bozok Trabzonspor'u öne geçirdi

16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozok takımını öne geçirdi: 1-0

Hadergjonaj, skoru belirleyen golü attı

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Levent Gümüşdere penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, skorda eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.