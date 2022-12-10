Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.194
0.26%
BTXN Coin
4.95
-1.78%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

    Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
    • 10.12.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 22:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı

    Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor, 16. dakikada Umut Bozok ile öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ile karşılık verdi.

    Umut Bozok Trabzonspor'u öne geçirdi

    16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozok takımını öne geçirdi: 1-0

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #1

    Hadergjonaj, skoru belirleyen golü attı

    82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Levent Gümüşdere penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, skorda eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1

    Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #2

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #3

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #4

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #5

    Trabzonspor ile Kasımpaşa berabere kaldı #6


    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?
    Eğitim

    AÖL online sınav giriş ekranı! AÖL sınavına nasıl giriş yapılır? AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta?

    Fas'tan tarihe geçen galibiyet
    Dünya Kupası

    Fas'tan tarihe geçen galibiyet

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir