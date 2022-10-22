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    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor. Maçın 34.dakikasında Fenerbahçe, Ömer Ali'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem devam dedi.
    • 22.10.2022 - 20:50
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 21:06
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    Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşma 0-0 eşitlik ile geçildiği sırada Fenerbahçe, Lincoln'ün içeri çevirdiği topa müdahale eden Ömer Ali Şahiner'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

    Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü

    Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

    Fenerbahçe nin penaltı beklediği pozisyon #1

    Fenerbahçe nin penaltı beklediği pozisyon #2

    Fenerbahçe nin penaltı beklediği pozisyon #3

    Fenerbahçe nin penaltı beklediği pozisyon #4

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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