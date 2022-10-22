Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor. Maçın 34.dakikasında Fenerbahçe, Ömer Ali'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem devam dedi.

Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma 0-0 eşitlik ile geçildiği sırada Fenerbahçe, Lincoln'ün içeri çevirdiği topa müdahale eden Ömer Ali Şahiner'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)