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- Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif
Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs test sonuçlarında Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in testleri pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 10:47
- Güncelleme : 21.04.2021 - 11:23
Koronavirüs nedeniyle kulüplerin rutin testleri devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs testleri sonuçlandı.
Yapılan test sonuçlarına göre 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.
"TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVLERİNDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"
Kulüpten yapılan açıklamada, "20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.