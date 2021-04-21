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    Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs test sonuçlarında Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in testleri pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:23
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    Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

    Koronavirüs nedeniyle kulüplerin rutin testleri devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs testleri sonuçlandı.

    Yapılan test sonuçlarına göre 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

    "TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVLERİNDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Fatih Karagümrük te 2 futbolcunun testi pozitif #1

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