Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs test sonuçlarında Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in testleri pozitif çıktı.

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin rutin testleri devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yapılan koronavirüs testleri sonuçlandı.

Yapılan test sonuçlarına göre 2 futbolcunun testi pozitif çıktı.

"TEDAVİ SÜREÇLERİNE EVLERİNDE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech’in test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.