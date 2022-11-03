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    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bugün sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek..
    • 03.11.2022 - 09:02
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    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dinamo Kiev ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu son maçında kozlarını paylaşacak. Maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başladı.

    Futbolseverler Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı için aramalarına hız verdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup liderliği için sahaya çıkacağı maç öncesi 11 puanı bulunuyor.

    Dinamo Kiev grupta oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alabildi. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının detayları..

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı maç 3 Kasım Perşembe (bugün) saat 23.00'de oynanacak. Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Mareşal Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak maçı Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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