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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 03.11.2022 - 09:02
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu son maçında kozlarını paylaşacak. Maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başladı.
Futbolseverler Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı için aramalarına hız verdi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup liderliği için sahaya çıkacağı maç öncesi 11 puanı bulunuyor.
Dinamo Kiev grupta oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alabildi. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. İşte Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının detayları..
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı maç 3 Kasım Perşembe (bugün) saat 23.00'de oynanacak. Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Mareşal Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak maçı Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.