Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a karşı penaltı kazandı. Michy Batshuayi, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, maçın 16. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan Ferdi'nin yaptığı ortaya yapılan müdahalenin elle olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

Batshuayi takımını öne geçirdi

Mücadelenin 18. dakikasında Fenerbahçe, Batshuayi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kalecinin soluna yerden düzgün bir vuruş yapan Batshuayi, ligdeki 3. golünü kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)