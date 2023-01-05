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    Trabzonspor - Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
    • 05.01.2023 - 19:01
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 19:02
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    Trabzonspor - Giresunspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Trabzonspor - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Gomez

    Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas


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