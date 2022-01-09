Rizespor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde bugün Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Rizespor'un stadında oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıkacak.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.

10 eksiği bulunan Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, N’Koudou kadroda yer almıyor.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Rizespor'a dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

MUHTEMEL 11’LER

Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Jesus, Dokovic, Boldrin, Alper Potuk, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Montero, Vida, Welinton, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan (Emirhan), Güven Yalçın, Batshuayi