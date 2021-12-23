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Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 08:58
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.
Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Serdar, Rosier, Atiba, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Ghezzal, Batshuayi
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic