Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Serdar, Rosier, Atiba, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic