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    Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 08:58
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    Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

    Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Serdar, Rosier, Atiba, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Ghezzal, Batshuayi

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

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