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Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 18:46
- Güncelleme : 22.09.2021 - 18:55
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.
Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson,Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Oğulcan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa