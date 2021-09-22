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    Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 18:55
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    Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

    Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson,Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Oğulcan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa

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