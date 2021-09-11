Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Yeni Malatyaspor

44' Pjanic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necip topu arka direğe aşırttı. Welinton bu topa hamle yaptı ama dokunamadı.

43' Sakatlanan Alex Teixeira'nın yerine Can Bozdoğan oyunda.

34' Bu dakikalarda Yeni Malatyaspor oyunu daha fazla rakip yarı alanda oynamaya başladı.

30' Josef'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Rıdvan, Mustafa'dan sıyrılıp ceza sahasına doğru sokulmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

26' Ghezzal derin bir topla Alex Teixeira'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Top kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

17' Beşiktaş top çevirerek oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

10' Gol... Beşiktaş 2-0 Yeni Malatyaspor (Nkoudou)

7' Gol... Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor (Batshuayi)

4' Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Vida'nın şutu savunmadan döndü.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Karşılaşma saat 20:00'da başladı ve beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Jose, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay