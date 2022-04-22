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    UEFA'dan Galatasaray'a ceza

    UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3 bin koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:42
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    UEFA'dan Galatasaray'a ceza

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.

    İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

    "Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.

    Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)

    Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.

    Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."

    UEFA dan Galatasaray a ceza #1


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