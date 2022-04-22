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UEFA'dan Galatasaray'a ceza
UEFA, Barcelona maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bir sonraki Avrupa maçında 3 bin koltuk boş bırakma ve 20 bin euro para cezası verdi.
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 14:55
- Güncelleme : 22.04.2022 - 15:42
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Barcelona maçında yaşanan olaylardan ötürü Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.
İşte UEFA'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.
Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)
Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.
Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."