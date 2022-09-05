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- Galatasaray - Gaziantep FK - CANLI SKOR
Galatasaray - Gaziantep FK - CANLI SKOR
- 05.09.2022 - 20:47
- Güncelleme : 05.09.2022 - 21:56
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İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
45' Pozisyonun ardından itirazları sebebiyle Lucas Torreira da sarı kart gördü.
44' KIRMIZI KART! Hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahale gerekçesiyle Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
40' Pozisyonun ardından gerginlik yaşayan Oliveira ve Günay sarı kartla cezalandırıldı.
39' Sol çaprazda topla buluşan Oliveira müthiş bir plase vurdu, Günay parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
36’ Gol… Galatasaray 1-1 Gaziantep FK (Gomis)
33' Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim'in ortasında müsait pozisyonda kafayı vuran Sergio Oliveira kafayı vurdu. Günay Güvenç başarılı.
31' Orta alanda Abdulkadir Parmak'ı düşüren Abdülkerim Bardakcı, maçın ilk sarı kartını görmüş oldu.
27’ Gol… Galatasaray 0-1 Gaziantep FK (Sagal)
24' Gomis'in pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem, topu kaleci Günay'ın üzerine vurdu. Pozisyon sonrası karar ofsayt.
23' Sol çaprazda topla buluşan Kerem, ceza alanı önünden şut çekti, aut.
16' Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Patrick van Aanholt, ceza alanındaki Gomis'e ortaladı. Gomis'in vuruşu direğin yanından auta gitti.
14' Sol kanatta topla buluşan Kerem, ceza alanındaki Mertens'i gördü. Mertens topu kontrol etti ancak oyunda tutamadı.
11' Sol kanatta topla buluşan Matej Hanousek'in ortasında Victor Nelsson topu ıskaladı, Joao Figueiredo'nun vuruşu yandan auta gitti.
10' Galatasaray yüklenmeye devam ediyor. Sol çaprazda topla buluşan Sergio Oliveira direkt kaleyi düşündü. Kaleci Günay topu kornere çeldi.
7' Oliveira'nın kullandığı kornerin ardından ceza alanı dışında topla buluşan Yunus Akgün şutunu çekti, top yandan auta gitti.
4' Yunus Akgün orta alanda kaptığı topu Mertens'e verdi. Mertens'in uzaktan vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Karşılaşma, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Patrick van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou