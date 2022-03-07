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Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 18:52
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk ediyor.
Beşiktaş'ın stadında oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Başakşehir ise 46 puanla 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
Başakşehir: