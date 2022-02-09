Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de inişli - çıkışlı bir performans sürdüren ve şampiyonluk şansı her geçen gün azalan Beşiktaş, rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son zamanların en iyi takımlarından olan ve çıkışını sürdüren Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çeyrek final biletini kapmanın derdinde.

Tek maç usulüne göre oynanacak olan karşılaşmada Göztepe, çıkışını çeyrek final bileti ile sürdürmek istiyor.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Bu kapsamda, "Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.