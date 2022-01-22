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    Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 15:08
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    Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

    Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

    Ligin ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

    Fenerbahçe: Berke, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Novak, Nazım, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun


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