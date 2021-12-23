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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'in 18. haftası Beşiktaş-Göztepe mücadelesiyle sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 22:13
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 22:24
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    Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

    Lider Trabzonspor, Altay deplasmanında 2-1'lik galibiyet aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

    Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe de deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

    Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı. Ligde ilk yarının son hafta maçları hafta sonu oynanacak.

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu #1

    GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu #2

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