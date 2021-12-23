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Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'in 18. haftası Beşiktaş-Göztepe mücadelesiyle sona erdi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 22:13
- Güncelleme : 23.12.2021 - 22:24
Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Lider Trabzonspor, Altay deplasmanında 2-1'lik galibiyet aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe de deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı. Ligde ilk yarının son hafta maçları hafta sonu oynanacak.
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