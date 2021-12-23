Süper Lig'in 18. haftası Beşiktaş-Göztepe mücadelesiyle sona erdi.

Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Lider Trabzonspor, Altay deplasmanında 2-1'lik galibiyet aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Galatasaray ise deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe de deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Oynanan maçlarla Süper Lig'de puan durumu son halini aldı. Ligde ilk yarının son hafta maçları hafta sonu oynanacak.

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