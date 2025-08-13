ABB Fomget, farklı ülkelerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, farklı kıta ve ülkelerden oluşan futbolcu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçlarında Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek üst tura çıkan ABB FOMGET, ağırlıkta yabancılarından kurulu geniş kadrosuyla Birleşmiş Milletler'i (BM) andırıyor.

4 FARKLI KITA 14 ÜLKE

ABB FOMGET'in kadrosunda, Avrupa ülkelerinden Balkanlara, Güney Afrika'dan Latin Amerika'ya, 14 farklı ülkeden 17 yabancı futbolcu boy gösteriyor.

Ukrayna'nın 3 futbolcuyla temsil edildiği başkent temsilcisinin kadrosunda Brezilya'dan 2, İspanya, Kosova, İsveç, ABD, Nijerya, Sırbistan, Meksika, Slovenya, Gana, Güney Afrika, Karadağ ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

23 yaşındaki defans oyuncusu Kosovalı Blerta Smaili ile 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Slovenyalı Mateja Zver, takımın en genç ve en tecrübeli isimleri olarak dikkat çekiyor.

YABCNI FUTBOLCULAR

ABB FOMGET kadrosunda yer alan oyuncuların mevki, yaş ve uyrukları ise şöyle:

Kaleci: Maria Sun Quinones (Yaş 28, İspanya)

Defans: Blerta Smaili (Yaş 23, Kosova), Sejde Aylin Abrahamsson (Yaş 27, İsveç), Heidi Lynne Ruth (Yaş 28, ABD), Luibow Shmatkov (Yaş 31, Ukrayna), Rafa Sudre (Yaş 31, Brezilya), Yana Derkaçh (Yaş, 27 Ukrayna)

Orta Saha: Suliat Abideen (Yaş 24, Nijerya), Milica Mijatovic (Yaş 34, Sırbistan), Nayeli Rangel (Yaş 33, Meksika), Mateja Zver (Yaş 37, Slovenya)

Forvet: Abi Kim (Yaş 27, Gana), Chuene Morifi (Yaş 34, Güney Afrika), Olha Ovdiychuk (Yaş 31, Ukrayna) Maria Alves: (Yaş 32, Brezilya), Armisa Kuc (Yaş 33, Karadağ), Ana Dias (Yaş 27, Portekiz)

"GRUBA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlayarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi serüveninde ilk sınavı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'ye karşı verdiklerini ve maçı 2-0 kazandıklarını hatırlatan Demirkol, şunları dedi:

Gruba güçlü bir başlangıç yaptık. Ardından İsrail ekibine karşı oynadığımız ikinci maçta ise oyunun hem temposunu hem de kontrolünü elimize alarak 3-1'lik önemli bir galibiyet elde ettik.

"TARİHE GEÇMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Bu iki sonucun takımlarının ne kadar istekli, disiplinli ve hedef odaklı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Demirkol, şu değerlendirmede bulundu:

Tarihe geçmek için yola çıktık. Kadromuzu güçlendirme noktasında kararlı adımlar atıyoruz. İyi yabancı oyuncular ve güçlü yerli isimlerle hem tecrübeyi hem de enerjiyi harmanlayan bir yapı kurduk. Bizim için başarı rastlantı değil; planlı, vizyoner ve inançla yapılan çalışmaların karşılığıdır.

"BİRLİKTE TARİHE GEÇELİM"

ABB FOMGET olarak hedeflerinin net olduğunu ve sahada tarih yazmak istediklerini aktaran Demirkol, şunları kaydetti:

Bu nedenle dünyanın en iyi oyuncularını kadromuza katmak için çalışıyoruz. Finlandiya'da oynayacağımız maçları kazanarak hem kulüp tarihimize altın harflerle yazılacak bir başarıya imza atmak hem de Türk kadın futbolunu Avrupa arenasında gururla temsil etmek istiyoruz. Buradan ayrıca tüm Ankaralılara ve taraftarlarımıza sesleniyorum. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yaparken sizin desteğiniz bize güç veriyor. Tribünde, ekran başında, kalbiniz bizimle olsun. Bu yolculuk yalnızca bizim değil, hepimizin. Gelin, birlikte tarihe geçelim.

ABB FOMGET, 27 AĞUSTOS'TA SLAVIA PRAG İLE OYNAYACAK

ABB FOMGET geçtiğimiz hafta 30 Temmuz'da oynanan birinci eleme turu yarı final maçında önce Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 ardından grup finalinde karşılaştığı İsrail ekibi Kiryat Gat'ı 3-1 yenerek üst tura yükselmişti.

ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak.

İkinci ön eleme 7. grupta mücadele edecek olan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos tarihinde Valeranga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.