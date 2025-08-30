ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı

Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçının heyecanı yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup üçüncülük mücadelesinde ev sahibi ülke takımı Helsinki ile karşı karşıya geldi.

ABB FOMGET, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

Helsinki Futbol Stadı'nda oynanan müsabakada başkent temsilcisi, 40. dakikada Maria Alves, 70. dakikada Ana Dias ve 80. dakikada Armisa Kuc'un golleriyle galibiyete uzandı. Helsinki'nin gollerini ise dakika 45+3'te Seivisto, 90+8'de de Heroum kaydetti.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

RAKİPLER BELİRLENECEK

ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler yarın çekilecek kurayla belli olacak.

Ankara ekibi, 27 Ağustos'ta Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenilmişti.