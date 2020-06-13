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    Abdülkadir Ömür: İki kupayı da istiyoruz

    Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, iki kulvarda da iddialı olduklarını ve mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 11:44
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    Abdülkadir Ömür: İki kupayı da istiyoruz

    Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "İNŞALLAH BAŞARABİLİRİZ"

    İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz." dedi.

    Trabzonsporlu futbolcuların bir hayali olduğunun altını çizen Abdülkadir Ömür, "Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz." şeklinde konuştu.

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