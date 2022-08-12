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    Abdülkadir Ömür’den nefis gol

    Abdülkadir Ömür’den nefis gol

    Trabzonspor’un Hatayspor’u ağırladığı karşılaşmada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti.
    • 12.08.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 23:16
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    Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırladı. Maçın ilk yarısında iki takım rakip kalede net pozisyonlar bulsa da istedikleri golü bulamadılar.

    İkinci yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür maçın kaderini değiştirdi.

    Abdülkadir'den harika gol

    Trabzonspor’un orta sahası Abdülkadir Ömür 46. Dakikada oyuna girdiği maçta dakikalar 71’i gösterdiğinde takımını öne geçiren golü attı.

    23 yaşındaki futbolcu bu golüyle 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

    Abdülkadir Ömür’den nefis gol #1

    Abdülkadir Ömür’den nefis gol #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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