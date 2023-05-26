Abdülkerim Bardakçı: Galatasaray'da efsane olmak istiyorum Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunmacısı Abdülkerim Bardakçı kariyeriyle ilgili konuştu.

Sezon başında Konyaspor'dan soru işaretleriyle transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, rüya gibi bir sezon geçiriyor. Kısa sürede Galatasaray'ın savunmadaki vazgeçilmezi haline gelen 28 yaşındaki stoper, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle transfer yarışının içinde yer alan Galatasaray sonrasında tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. İlk haftalarında oldukça eleştirilen isimlerden biri olan Abdülkerim Bardakcı, lige tam anlamıyla damga vurdu ve Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

"İnşallah hedefimize ulaşacağız"

28 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu:

"Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Sezon başında birkaç hata yaptım, psikolojik olarak zorlandım ama çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım. Galatasaray camiası olarak sezon başından beri odaklandığımız tek şey şampiyonluk. En iyi çalışan ve en iyi mücadele eden biziz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah hedefimize ulaşacağız."

"En çok üzüldüğüm konu bu seviyeye erken çıkamamak"

"Şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. En çok üzüldüğüm konulardan biri bu."

"Nelsson'la çok iyi anlaşıyoruz"