Abdülkerim Bardakçı'nın hayali A Milli Takım

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım'a çağrılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kısa sürede Galatasaray'a alışan ve savunmanın vazgeçilmez ismi haline gelen Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna girememenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskoçya ve Çekya karşılaşmalarında forma giyemediği için duyduğu hayal kırıklığını yakın çevresiyle paylaşan tecrübeli stoper, en büyük hedefinin mart ayındaki maçlarda kadroya seçilmek olduğunu ifade ediyor.

Yıllık 17 milyon lira kazanıyor

Sezon başında Konyaspor'dan 3 milyon euroya transfer edilen Abdülkerim Bardakçı, ilk sezonunda yıllık 17 milyon TL kazanıyor.

Sözleşme bedeli gelecek yıl 19.5 milyon TL, daha sonraki yıl da 23.5 milyon TL'ye çıkacak.