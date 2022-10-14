Abdülkerim Durmaz: İrfan Can Eğribayat kaleye geçmeli

Fenerbahçeliliğiyle bilinen spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Altay Bayındır'ın form düşüklüğünü eleştirirken kaleye yedek file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın geçmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının ardından Beyaz Futbol YouTube kanalında mücadeleyi yorumladı.

Uğurcan Çakır - Altay Bayındır tartışmalarında yüksek sesle Altay Bayındır'ı savunan Abdülkerim Durmaz'ın bu sezonki performans düşüklüğünün ardından genç kaleciyi eleştirmesi dikkat çekti.

"İrfan Can, Altay'dan ne kadar kalitesiz olabilir ki?"

Durmaz yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır rakipten daha çok bize sıkıntı çıkartıyor. İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır’dan ne kadar daha kalitesiz olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın yedeğe çekilmesi gerektiğini söyleyen Abdülkerim Durmaz'a Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun destek geldi.

Genç file bekçisi bu sezon kalesinde 17 maçta 18 gol gördü.