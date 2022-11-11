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    Abdullah Avcı: Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından konuştu. Avcı,"Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor." dedi.
    • 11.11.2022 - 22:46
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    Abdullah Avcı: Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde"

    İkinci yarıdan memnun olduğunu söyleyen Avcı, "İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk.

    Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum." dedi.

    Abdullah Avcı: Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz #1

    "Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz"

    Sezonun şu ana kadarki dönemini değerlendiren Abdullah Avcı: "Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız.

    Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz #2

    "Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız"

    Dünya Kupası için güzel oyun temennisinde bulunan tecrübeli teknik adam, "2 oyuncumuz Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır.

    Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız." diyerek sözlerini noktaladı.

    Abdullah Avcı: Çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz #3


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