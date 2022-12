Abdullah Avcı: Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalarsak iyi bir yola girebiliriz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Avcı, "Fenerbahçe maçında kazanan takım moral kazanacak" dedi.

Dünya Kupası arasında Antalya'da kampa giren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Avcı, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçı ve lig hakkında değerlendirmeler yaptı.

"Daha lig bitmedi"

Ligin henüz sona ermediğini söyleyen Avcı, "Daha lig bitmedi. Şu ana kadar oynadığımız 22 maçın analizini yaptık ve bazı tespitlerimiz var. Milli takımdan dönen oyuncularımız ile birlikte taktiksel çalışmalara başladık. Bireysel olarak düşük performans veren oyuncuları nasıl yukarı çekebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Şu ana kadar olumlu gidiyor.

Peres ve Visca geçen sezonun değerli oyuncularındandı ve bize çok katkı sağladılar. Yaklaşık 1 aydır takım idmanlarına katılıyorlar. Visca'da bir aksilik olmazsa süresini artırarak sahaya süreceğiz. Peres, ocak ayı itibarıyla bizle beraber olacak." dedi.

"Bu sezon daha zor olacak"

Bu yılın geçtiğimiz yıla oranla daha zor olacağını söyleyen Avcı, "Dünyanın hiçbir takımı devamlı baskı yapamaz. Daha doğru basabilmek için topa sahip olmanız gerekiyor. Sistemlerde bazen arkada birtakım riskler alarak baskı yapıyoruz. Topa sahip olma konusunda problemimiz yoktu ancak bunu daha hızlı yapma konusunda çalışıyoruz. İkinci devre itibarıyla bunu uygulamaya çabalayacağız.

Bu sezon daha zor olacak, her sezon geçen sene gibi olmuyor. Geçen sene lige girerken yüzde 95 her şeyimiz tamamdı. Bu sene 8. ve 9. ayda kadroda değişimler oldu. Buna rağmen her kulvarda iddialıyız. Geçen sene harika bir şampiyonluk yaşadık ancak bu sene İstanbul takımları çok iyi kadrolar kurdu. Geçen sezon 7 maçta geride gelerek puanlar aldık. Bunu da taraftar desteğiyle yaptık. Bu sene de aynı şeyi bekliyoruz çünkü bu yıl daha zor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçıyla çıkış yakalarsak iyi bir yola girebiliriz"

Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geldiğini söyleyen Abdullah Avcı, "Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi olarak iyi bir yola girebiliriz. Aynı zamanda Basel maçı da bizim için çok önemli. Son 16'ya kalmak istiyoruz. Bu ara bize fayda sağladı.

Fenerbahçe de 22 veya 24 maç oynadı ama biz Trabzon'dan uçuyoruz her yere. Ligde fazla İstanbul takımı olması bizim dezavantaj oldu ama tabii ki o takımlar hak edip lige çıktılar. Bundan sonraki sürecin bizim için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." dedi.

"Fenerbahçe maçında kazanan takım tabii ki moral kazanacak"

Ligin kırılma yaşanacak döneminde olmadıklarını söyleyen Avcı, "Fenerbahçe maçında kazanan takım tabii ki moral kazanacak ancak ligin daha 3'te 1'i oynandı. Kırılma yaşanacak bir dönem değil, yarış daima devam edecek. Bu topraklar verimli topraklar. Altyapımız şu an dizayn ediliyor. U19 takımımız bizimle aynı saatte, aynı kıyafetlerle idman yapıyor.

Zaman zaman gençlerimizi idmanlarımızda da kullanmaya çalışıyoruz. Geçmişe takılmamak gerekli. Önemli bir değişim yaşadık ve bence diğer şampiyon olmuş takımlara oranla daha iyi bir süreç geçirdik. Mükemmel değiliz ancak geçiş sürecindeyiz şu anda." sözlerini sarf etti.

"Kulübü zor durumda bırakamayız"

Son olarak, "Yetenekli oyuncuyla oynamak her zaman güzeldir. Ancak mevkiisinde eksik olan yerlerimiz vardı. Mesela Abdülkadir'i zaman zaman kenarlarda kullanmak zorunda kaldık. Şu anda yine içerde oynuyor ve gayet iyi gidiyor.

Kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece bir hamle yapmayız. Fırsat transferi çıkarsa veya kadroda bir boşalma yaşanırsa düşünebiliriz ancak kulübü zor durumda bırakamayız." diyen tecrübeli teknik adam sözlerini noktaladı.