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    Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin taktiğini idmanda anlattı

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin taktiğini idmanda anlattı

    Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya nasıl hazırlandığına dair bir video ile paylaştı.
    • 26.12.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:54
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    Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet atmıştı.

    Trabzonspor maça nasıl hazırlandığını paylaştı

    Büyük bir heyecana sahip olan karşılaşmanın ardından Trabzonspor cephesinde galibiyetin yankıları sürüyor. Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Fenerbahçe karşılaşmasına nasıl hazırlandığını gösterdi.

    "CTRL + C & CTRL + V" notuyla paylaşılan videoda, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın oyunculara verdiği taktiklerin sahada birebir uygulandığı görüldü.

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin taktiğini idmanda anlattı İZLE

    "Alan yaratıp arkaya koşu yapacağız"

    Avcı açıklamasında, "Fenerbahçe’nin güçlü yanı çok net, güçsüz yanı da çok net. Konu başlıklarını biliyoruz sadece bir hatırlatma yapacağız. Akan oyunda savunma arkasında dedik, buradaki amacımız rakibin bunu daha evvelde çalıştık, bekini boşa çıkarmadık. Bek arada kaldığı için baskıya geliyor, 7 kişi oldu bek de çıktı. Alan yaratıp arkaya koşu yapacağız." dedi.

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe nin taktiğini idmanda anlattı #1

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe nin taktiğini idmanda anlattı #2

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe nin taktiğini idmanda anlattı #3

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe nin taktiğini idmanda anlattı #4

    Abdullah Avcı, Fenerbahçe nin taktiğini idmanda anlattı #5


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