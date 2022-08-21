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    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a karşı yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.
    • 21.08.2022 - 01:20
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    Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’a 5-2 yenildi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu belirterek, ilk golü yemeden iki tane de pozisyona girdiklerini söyledi.

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #1

    "Oyun, dışarıdan kazanacağımızı gösteriyordu"

    İHA'nın haberine göre; oyunun ortada arada olan bir oyun olduğunu dile getiren Avcı, “Sonrasında oyun aynı şekilde devam ederken ayakta kalmamız gereken yerde yaptığımız bir penaltıyla 2-0 mağlup duruma düştük. Devre biterken golü bulduk ve içeri girdik. İçeri girdikten sonra da oyunsal olarak formasyonda bir değişiklik yaptık. Üçlüyü kurup oyunu tamamen domine edip elimize aldık. Oyunun zaten gol getireceği belliydi. 2-1 iken topumuz direkten döndü. Sonra tekrar devam ettik, 2-2’yi yakaladık. Oyunu seyrederken teknik adam olarak dışarıdan oyunu kazandık kazanacağımızı gösteriyordu. Rakip ikinci yarı oyuna hakim olamadı, topu tutamadı” diye konuştu.

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #2

    "Yenilgiyi hak etmedik"

    Top ayaklarındayken gol attı atacakken 3-2’yken yine bir toplarının direkten döndüğünü söyleyen Avcı, “O top döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyun enteresan oldu. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolun içinde bunlar var. Trabzonspor geçen senenin şampiyonudur, 3 maç geride kaldı ikisini kazandık, birini kaybettik. Buradan güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba ve pazar maçlarına hazırlanacağız. Ağustos ayı böyle gidecek. Hem zihinsel hem fiziksel bu mevsim her takım için maç oynamak kolay değil. Ama yapacak bir şey yok, futbolun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz” dedi.

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #3

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #4

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #5

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #6

    Abdullah Avcı: Mağlubiyeti hak etmedik #7


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