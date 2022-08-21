Abdullah Avcı, Süper Lig'de Nuri Şahin'in bileğini bükemiyor

Süper Lig'in 3.haftasında Antalyaspor, evinde Trabzonspor'u 5-2 yenerken Abdullah Avcı'nın Nuri Şahin'e karşı bir kez daha şansı tutmadı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan mücadelede Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Genç teknik adam Nuri Şahin, Türkiye U17 milli takımdan hocası olan Abdullah Avcı'ya yine yenilmedi.





Nuri Şahin, yine mağlup olmadı

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nuri Şahin'e karşı şansı tutmuyor.

Genç teknik adam, hocası Abdullah Avcı'yla teknik direktör olarak daha önce ligde 2 kez karşılaşmış ve bu maçların birini 2-1 kazanırken, diğerinde ise 2-2 berabere kalmıştı. Nuri Şahin 5-2'lik flaş bir skorla hocası Abdullah Avcı'yı bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

Abdullah Avcı'nın Süper Lig'de 3 kez karşılaşıp yenemediği tek Türk meslektaşı ise Nuri Şahin oldu.