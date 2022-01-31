Abdullah Avcı'dan camiaya çifte kupa mesajı

Galatasaray zaferiyle önemli bir eşik atladıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına mesaj verdi.

Lig arasına Galatasaray galibiyetiyle giren Trabzonspor, üst üste oynayacağı Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarına final gözüyle bakıyor.

Takımın havasından memnun olan, yıldızların bir bir dönmesiyle eli güçlenen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından galibiyet serisi istiyor.

5 Şubat Cumartesi günü son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fırtına, sonraki lig maçını da yine taraftarı önünde, en yakın takipçisi Konyaspor'la oynayacak.

"EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Fanatik'te yer alan habere göre; derbi zaferiyle önemli bir eşik atladıklarını söyleyen Avcı'nın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Art arda iki güçlü rakiple oynayacağız. Ancak zoru kolaya çevirmek bizim elimizde. Büyük fedakarlıklar yaparak buralara geldik, öyle devam edeceğiz. Artık seri zamanı. Üst üste maçlarımızı kazanarak, hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz." dediği öğrenildi.





HEDEFİ ÇİFTE KUPA

Bordo-mavililer, iki lig maçı arasında 9 Şubat'ta ise Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a deplasmanda konuk olacak.

Abdullah Avcı'nın hedefi; iki kulvarda da zafere ulaşıp, sezon sonunda çifte kupa kaldırarak tarihe geçmek.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon Süper Kupa'yı kazanarak, üst düzey kariyerinde ilk kez bu mutluluğu yaşamıştı.



