Abdullah Avcı'dan futbolcularına: Moral bozmayın şampiyon olacağız

Rize’de uzatmalarda yediği penaltı golüyle kaybeden ve ligdeki 2. yenilgisini alan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı takımına "Moral bozmayın şampiyon olacağız." dedi.

Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak için Rizespor deplasmanına çıkan Trabzonspor, hiç beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı.

3 golü de penaltıdan yiyen ve uzatmalarda galibiyeti ararken topu filelerinde gören bordo-mavili takımda, maç sonu moraller bozuktu.

Teknik direktör Abdullah Avcı ise soyunma odasında net konuştu.

“MORAL BOZMAYIN ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Karlı havaya dikkat çeken tecrübeli hocanın, “Bu sahada planladıklarımızı yapamadık ama iyi mücadele ettik. Kazanacağımız maçı kaybettik. 3 penaltı, 3 gol. Futbolda bunlar var, moral bozmayın. Biz lideriz ve şampiyon olacağız. Moral bozacak bir şey yok. Hem ligi hem de kupayı alacak gücümüz var. Bu takıma güvenim tam.” dediği öğrenildi.

“MOTİVASYONUNUZ ASLA DÜŞMESİN”

Özellikle milli takımlara gitmeyecek oyuncuların en iyi şekilde dinlenmelerini isteyen Avcı, “Biraz ara vereceğiz, devamında kaldığımız yerden başlayacağız. Bu maçı unutup, önümüze bakacağız. Motivasyonunuz asla düşmesin. Coşkulu bir şekilde yola devam.” sözleriyle takımına seslendi.