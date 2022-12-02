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    Abdullah Avcı'dan takıma pas uyarısı

    Abdullah Avcı'dan takıma pas uyarısı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenmanlarda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
    • 02.12.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:32
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    Trabzonspor'da önceki gün gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kondisyon yüklenirken, ikinci bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

    Taktik provada teknik direktör Abdullah Avcı, sık sık oyunu durdurup uyarılarda bulundu.

    Abdullah Avcı dan takıma pas uyarısı #1

    "Kilit pas sayısı artmalı"

    Şampiyon olan takımların yüzde 65 oranında topa sahip olduğunu hatırlatan Avcı, "Topun oyunda kalma süresini ve pas sayımızı artıracağız. Topu kaybederseniz arkadaşınız ekstra çaba sarf etmek durumunda kalıyor, dikkatli olun. 10 pas yapan golü atar. Kilit pas sayısı artmalı." dedi.

    "Zaaflarımızın üzerine gideceğiz"

    Tecrübeli hoca ayrıca, "Hem kendi zaaflarımızın üzerine gidip düzelteceğiz hem de rakiplerin zaaflarının üzerine gideceğiz." diye konuştu.

    Abdullah Avcı dan takıma pas uyarısı #2


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