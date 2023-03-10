Abdullah Avcı'nın ayrılığı KAP'a bildirildi

Trabzonspor'la 38 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan 2 Süper Kupa ve 1 lig zaferi yaşayan Abdullah Avcı, alınan istikrarsız sonuçların ardından görevinden istifa etmişti.

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan ve Avrupa serüvenini bitiren Trabzonspor'da ayrılık resmen gerçekleşti ve bordo-mavililer Abdullah Avcı'nın ayrılığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir."