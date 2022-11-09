Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin

Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin

Türk futbolunda güven sorunu olduğunu dile getiren iş insanı Acun Ilıcalı, "Hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum. Bu güven kaybolduysa o zaman yabancı hakem getireceksiniz." dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV100 ekranlarında yayınlanan Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum"a konuk olarak katıldı.

İngiltere takımlarından Championship Lig'inde yer alan Hull City'nin sahibi de olan Ilıcalı, Türk futbolu ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Türk futbolunda büyük maçlarda yabancı hakemin şart olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı şu cümleleri kurdu:

"Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor"

“Biz futbolu niye buralara getirdik anlamıyorum. Futbol üzerine bir kaos yaşanıyor ve neden oluyor anlamıyorum. Yunanistan’da bizimle aynı durumda adamlar bir çözüm bulmuşlar. Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Bunu da tavsiye ediyorum. Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar."

Acun Ilıcalı: Her şey fair olsun, yabancı hakem getirilsin - Video







"Hiçbir takımın hakkı yenilsin istemem, güven kaybolduysa yabancı hakem getireceksiniz"

Bunu acil tavsiye ediyorum. Elimden geldiğince de dile getireceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa, aşırı rahatsız olurum. Ben hiçbir takımın hakkı yenmesin istiyorum. Bu güven kaybolduysa o zaman yabancı hakem getireceksiniz.” şeklinde konuştu.



