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    Acun Ilıcalı'dan Batshuayi paylaşımı

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin dün resmen renklerine kattığı Belçikalı golcü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • 03.09.2022 - 16:26
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    Acun Ilıcalı'dan Batshuayi paylaşımı

    Fenerbahçe’de beklenen forvet transferi dün itibariyle gerçekleşti. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Deneyimli golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta Süper Lig’de 33 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı. 2016-17 sezonunda transfer olduğu Chelsea’de de 77 resmi maça çıkan Batshuayi, 25 gol atarken 6 asiste imza attı.

    Acun Ilıcalı dan Batshuayi paylaşımı #1

    "Başarılar Batshuayi"

    Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübün Michy Batshuayi transferini değerlendirdi.

    Ilıcalı, Belçikalı golcü ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi."

    Acun Ilıcalı dan Batshuayi paylaşımı #2


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