Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sezon sonuna kadar tüm deplasman maçlarına taraftarları ücretsiz olarak götüreceğini açıkladı.

26 haftası geride kalan İngiltere Championship'te 9 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puanla 16. sırada bulunan Hull City'de kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı, takımın taraftarları için önemli bir karara imza attı.

İngiliz kulübü, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarların ücretsiz olarak götürüleceğini duyurdu.

"Onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz"

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz." dedi.

"Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz"

Deplasman maçları hakkında bilgi veren Ilıcalı, "Bunları söylediğimizde gerçekten ciddiyiz. Birçok taraftar, tren eksikliği nedeniyle deplasman maçlarına gitmek için bizimle temasa geçiyordu. Taraftarımızı elimden geldiğinde desteklemek ve mümkün olduğunda çok insanı Liam ve çocukları desteklemek için maçlara götürmeye teşvik etmek istiyorum. Birmingham ve Wigan deplasmanlarında atmosfer şaşırtıcıydı ve iki maçta da takımı galibiyet almaya motive etti." ifadelerinde bulundu.

Acun Ilıcalı, alınan bu karar sonrası taraftarlardan çok güzel mesajlar aldığını söyledi.