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    Acun Ilıcalı’dan Mesut Özil’e mesaj

    Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Başahşehir’le sözleşme imzalayan Mesut Özil için paylaşımda bulundu.
    • 14.07.2022 - 17:44
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    Acun Ilıcalı’dan Mesut Özil’e mesaj

    Fenerbahçe’de kadro problemleri yaşayan Mesut Özil, Sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesini feshetmişti. Ardından yıldız futbolcu Özil, Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Mesut Özil’in Başakşehir’e transfer olmasıyla birlikte, Hull City’nin başkanı Ilıcalı, kişisel hesabından Mesut Özil’e sözlerini paylaştı.

    "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok güzeldi"

    Acun Ilıcalı, “Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan.” ifadelerini kullandı.

    Acun Ilıcalı’dan Mesut Özil’e mesaj #1


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