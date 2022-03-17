Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Barcelona maçı müjdesi

Medya patronu Acun Ilıcalı, Survivor programında Galatasaray - Barcelona maçını yarışmacılara da seyrettireceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile 0-0’ın rövanşına çıkacak olan Galatasaray için tüm Türkiye ekrana kitlenecek.

Ülke puanı için de kritik öneme sahip karşılaşma Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet üzerinden yayın yapan Exxen’den yayınlanacak.

YARIŞMACILAR SEYREDECEK

Aynı zamanda sahibi olduğu TV8 kanalındaki Survivor programında da boy gösteren Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor yarışmacılarına müjde verdi! Ilıcalı, bütün yarışmacılara Perşembe akşam 20.45’te başlayacak Galatasaray-Barcelona rövanş maçını seyrettireceklerini açıkladı.