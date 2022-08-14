Adana Demirspor açıkladı: Mario Balotelli gidiyor

Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin geleceği henüz belirsiz. Sivasspor maçının ardından kulüp başkanı Murat Sancak yıldız golcü hakkında konuştu. Sancak, "Kimseyi zorla tutamayız" dedi.

Süper Lig'in 2.haftasında Adana Demirspor evinde ağırladığı Sivasspor'u Belhanda, Onyekuru ve Akintola'nın attığı gollerle 3-0 yenerek lige 2'de 2 ile başladı.

Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak basın mensuplarına İtalyan forvet Mario Balotelli'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Zorla kimseyi tutamayız"

Murat Sancak maçın ardından konuyla ilgili, "Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir." ifadelerini kullandı.





Montella'dan Balotelli açıklaması

Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında da Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, kendisine yöneltilen Balotelli sorularına " Transfer süreçlerini ben yönetmiyorum ve Balotelli ile ilgili bir karar verilecekse ben vermek istemem. Ben, takımı maça hazırlayıp sahada nasıl dizileceği ile ilgileniyorum." yanıtını vererek transferin bir nevi önünü açmıştı.



