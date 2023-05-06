Adana Demirspor, Alanyaspor'u mağlup etti Süper Lig'de 33. haftada sahasında Alanyaspor'u konuk eden Adana Demirspor, rakibini 4-2 yendi.

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Süper Lig'de 33. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Sahasında oynayan Adana Demirspor, rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanı kaptı.



Bu sonuç ile Adana Demirspor ligdeki puanını 60 yaptı. Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

İlk yarı

11. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Efecan'nın kafayla içeriye çevirdiği topla buluşan Koulouris, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Adana Demirspor'un kontratağında Rodrigues, soldan ilerleyerek rakip ceza sahasına ortasını yaptı. Topu önüne alan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

42. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf'un, sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

45+5. dakikada Adana Demirspor atağında rakip ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Onyekuru, müsait pozisyondaki Belhanda'yı gördü. Topu alan Belhanda, düzgün kontrolünün ardından plase bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-1

45+7. dakikada Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Efecan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2

İkinci yarı

54. dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

56. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan rakiplerine geçerek ceza sahasına giren Yusuf'un şutunda top filelerle buluştu. 3-2

66. dakikada Rodrigues'in soldan pasında ceza sahası içinde Belhanda gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-2

74. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Eduardo'nun sert şutunda top direkten döndü.