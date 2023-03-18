Adana Demirspor, Antalyaspor karşısında galip geldi Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu keyifli mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Adana ekibi 2 golle kazandı

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Emre Akbaba ve 45+2. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Ndiaye, 59. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaşacak

Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 45 puana çıktı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Adana Demirspor, ligde milli aradan sonraki hafta olan 27. haftada Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise haftayı BAY geçecek.