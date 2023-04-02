Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Henry Onyekuru fırça yedi

Süper Lig'in 27. hafta maçında lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılırken takıma 3 puanı getiren isimler Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo oldu.

Bu mücadelenin sonunda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.

Murat Sancak, şu açıklamaları yaptı:

"Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin."