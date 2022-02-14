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    Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 08:50
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    Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

    Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Alper, Gökhan, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli

    Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi.


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