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Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 08:50
Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Alper, Gökhan, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi.