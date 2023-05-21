Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Ligde Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle birlikte siyah-beyazlıların şampiyonluk şansı kalmadı.
Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya çalışacak.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Gökhan İnler, Badou Ndiaye, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetmovic, Salih, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.