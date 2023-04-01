Adana Demirspor cephesinden kırmızı kart itirazı Adana Demirsporlu Kevin Rodrigues, Dries Mertens ile girdiği mücadelenin ardından Belçikalı futbolcu için kırmızı kart bekledi. Hakem Ali Şansalan, Mertens'e sarı kart gösterdi.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Adana Demirspor cephesi kırmızı kart bekledi.

Ali Şansalan, Mertens'e sarı kart gösterdi

Maçın 55. dakikasında Galatasaray'da Mertens rakip yarı alanının ortalarında Rodrigues'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Mertens'in müdahelesi sonrasında Kevin Rodrigues sakatlandı ve tadavi gördü.

Bu sırada iki takım arasında gerginlik yaşanırken, Adana Demirspor Mertens'e kırmızı kart çıkması yönünde maçın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti. Şansalan, Mertens'i sarı kart ile cezalandırdı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)