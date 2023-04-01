Adana Demirspor cephesinden kırmızı kart itirazı

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Adana Demirspor cephesi bekledi.

Ali Şansalan, Mertens'e sarı kart gösterdi

Maçın 55. dakikasında Galatasaray'da Mertens rakip yarı alanının ortalarında Rodrigues'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Mertens'in müdahelesi sonrasında Kevin Rodrigues sakatlandı ve tadavi gördü.

Bu sırada iki takım arasında gerginlik yaşanırken, Adana Demirspor Mertens'e kırmızı kart çıkması yönünde maçın hakemi Ali Şansalan'a itiraz etti. Şansalan, Mertens'i sarı kart ile cezalandırdı.

Adana Demirspor cephesinden kırmızı kart itirazı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)