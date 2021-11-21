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- Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı mağlup etti
Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı mağlup etti
Süper Lig'in 13. haftasında İzmir deplasmanında Altay'ı 3 golle geçen Adana Demirspor üst üste ikinci galibiyetini aldı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 18:14
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Altay sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Adana Demirspor 3-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Britt Assombalonga ve Babajide Akintola kaydederken Altay'ın tek sayısı ise Ahmed Rayyan'dan geldi.
ALTAY 16 PUANDA KALDI
Adana Demirspor'da 80. dakikada sarı kart gören İtalyan yıldız Mario Balotelli, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
Bu sonuç sonrası üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 19'a çıkarırken 6 maçtır kazanamayan Altay ise 16 puanda kaldı.