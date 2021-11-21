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    Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı mağlup etti

    Süper Lig'in 13. haftasında İzmir deplasmanında Altay'ı 3 golle geçen Adana Demirspor üst üste ikinci galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 18:14
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    Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Altay sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Adana Demirspor 3-1 kazandı.

    Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Britt Assombalonga ve Babajide Akintola kaydederken Altay'ın tek sayısı ise Ahmed Rayyan'dan geldi.

    Adana Demirspor, deplasmanda Altay ı mağlup etti #1

    ALTAY 16 PUANDA KALDI

    Adana Demirspor'da 80. dakikada sarı kart gören İtalyan yıldız Mario Balotelli, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Bu sonuç sonrası üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 19'a çıkarırken 6 maçtır kazanamayan Altay ise 16 puanda kaldı.

    Adana Demirspor, deplasmanda Altay ı mağlup etti #2

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