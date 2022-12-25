Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.272
-0.24%
BTXN Coin
6.53
-2.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
    • 25.12.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

    Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

    Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.

    Galibiyet golleri Emre Akbaba'dan

    Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Emre Akbaba attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Fabio Borini'den geldi.

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #1

    Adana Demirspor 27 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #2

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #3

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #4

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #5

    Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ü mağlup etti #6


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    6 üniversiteye rektör ataması yapıldı
    İç Haber

    6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

    'Kendi evlatlarını ölüme göndersinler'
    Gündem

    'Kendi evlatlarını ölüme göndersinler'

    Görüş Bildir