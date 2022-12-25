Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet golleri Emre Akbaba'dan

Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Emre Akbaba attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Fabio Borini'den geldi.

Adana Demirspor 27 puana yükseldi

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.